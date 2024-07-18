Лайма Вайкуле объяснила, почему начала петь на украинском языке 1 18.07.2024, 16:40

2,724

Украинская песня Вайкуле вызвала истерику в России.

Латвийская певица Лайма Вайкуле за более чем 50 лет на сцене исполнила песни на различных языках мира. Однако у нее в репертуаре не было ни одной песни на украинском языке. До недавних пор.

На днях по Сети разлетелось видео выступления артистки с треком на украинском языке. Решение включить его в свою концертную программу Вайкуле объяснила в интервью для канала «Дождь».

«Я очень боялась петь на украинском, потому что это всегда страшно. На английском, латышском, литовском, русском и даже французском мы пели, а на украинском я не пела. В чем счастье? В том, что мы можем быть разными и петь на разных языках. Я очень рада, такая гордая!» - заявила артистка.

Она также рассказала, что новая песня на украинском языке, на ее взгляд, станет настоящим хитом. Исполнять ее Вайкуле планирует в дуэте с известным украинским певцом и Заслуженным артистом Украины Николаем Трубачом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com