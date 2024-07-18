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Лайма Вайкуле объяснила, почему начала петь на украинском языке

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  • 18.07.2024, 16:40
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Лайма Вайкуле объяснила, почему начала петь на украинском языке

Украинская песня Вайкуле вызвала истерику в России.

Латвийская певица Лайма Вайкуле за более чем 50 лет на сцене исполнила песни на различных языках мира. Однако у нее в репертуаре не было ни одной песни на украинском языке. До недавних пор.

На днях по Сети разлетелось видео выступления артистки с треком на украинском языке. Решение включить его в свою концертную программу Вайкуле объяснила в интервью для канала «Дождь».

«Я очень боялась петь на украинском, потому что это всегда страшно. На английском, латышском, литовском, русском и даже французском мы пели, а на украинском я не пела. В чем счастье? В том, что мы можем быть разными и петь на разных языках. Я очень рада, такая гордая!» - заявила артистка.

Она также рассказала, что новая песня на украинском языке, на ее взгляд, станет настоящим хитом. Исполнять ее Вайкуле планирует в дуэте с известным украинским певцом и Заслуженным артистом Украины Николаем Трубачом.

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