«Билет на самолет не сгорит?»
- 18.07.2024, 16:49
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Перевозчик ответил на самые популярные вопросы о ситуации на границе.
Литва запретила въезд в страну машин с белорусской регистрацией. Аналогичное решение было принято в Латвии и Эстонии.
«Ситуация как-то повлияет на движение автобусов? У меня билет на самолет из Вильнюса, боюсь, как бы он не «сгорел», – такие вопросы регулярно поступают от пассажиров к представителям сервиса по продаже и бронированию билетов «Атлас».
Международные автобусы компаний-партнеров «Атласа» продолжают выполнять рейсы в Литву и Латвию и обратно согласно расписанию.
Пассажирам, ранее купившим билеты, волноваться не стоит: все запланированные рейсы состоятся.
Позаботьтесь о покупке билета заранее
Отметим, что пока спрос на билеты остается на прежнем уровне. Наибольшее количество бронирований и покупок приходится на выходные дни, чуть свободнее – в будние. Подчеркнем, что лучше позаботиться о покупке билета заранее: запрет на въезд легковых автомобилей со временем может повлиять на увеличение пассажиропотока.
О времени прохождения
Не сказалась ситуация и на времени прохождения границы.
На литовском направлении самым быстрым вариантом остается пункт пропуска «Бенякони-Шальчининкай». Автобусы, следующие через этот КПП, укладываются в расписание.
А вот в пункте пропуска «Каменный Лог-Мядининкай» возможны небольшие задержки.
Что касается польской границы, время ее пересечения зависит от многих факторов. В некоторых случаях ожидание может растянуться на десятки часов.