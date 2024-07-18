«Билет на самолет не сгорит?» 18.07.2024, 16:49

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Перевозчик ответил на самые популярные вопросы о ситуации на границе.

Литва запретила въезд в страну машин с белорусской регистрацией. Аналогичное решение было принято в Латвии и Эстонии.

«Ситуация как-то повлияет на движение автобусов? У меня билет на самолет из Вильнюса, боюсь, как бы он не «сгорел», – такие вопросы регулярно поступают от пассажиров к представителям сервиса по продаже и бронированию билетов «Атлас».

Международные автобусы компаний-партнеров «Атласа» продолжают выполнять рейсы в Литву и Латвию и обратно согласно расписанию.

Пассажирам, ранее купившим билеты, волноваться не стоит: все запланированные рейсы состоятся.

Позаботьтесь о покупке билета заранее

Отметим, что пока спрос на билеты остается на прежнем уровне. Наибольшее количество бронирований и покупок приходится на выходные дни, чуть свободнее – в будние. Подчеркнем, что лучше позаботиться о покупке билета заранее: запрет на въезд легковых автомобилей со временем может повлиять на увеличение пассажиропотока.

О времени прохождения

Не сказалась ситуация и на времени прохождения границы.

На литовском направлении самым быстрым вариантом остается пункт пропуска «Бенякони-Шальчининкай». Автобусы, следующие через этот КПП, укладываются в расписание.

А вот в пункте пропуска «Каменный Лог-Мядининкай» возможны небольшие задержки.

Что касается польской границы, время ее пересечения зависит от многих факторов. В некоторых случаях ожидание может растянуться на десятки часов.

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