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Еще одна страна ЕС решила наказать Орбана за «миротворческие визиты»

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  • 18.07.2024, 17:10
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Еще одна страна ЕС решила наказать Орбана за «миротворческие визиты»

Чтобы «дистанцироваться от того, как Венгрия вела себя с Украиной».

Дания не будет направлять министров на неофициальные правительственные встречи, связанные с председательством Венгрии в ЕС в июле, в знак протеста против «мирных инициатив» премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

«Правительство хочет четко дистанцироваться от того, как Венгрия вела себя с Украиной в первые недели председательства», - заявил он.

По словам министра, пока Дания будет направлять гражданских служащих только для освещения неофициальных министерских встреч в Венгрии.

Турне Орбана

В начале июля премьер Венгрии Виктор Орбан посетил Киев, где он предложил, чтобы Украина прекратила огонь перед мирными переговорами с РФ.

Позже Орбан отправился на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, а затем - в Китай для встречи с Си Цзиньпином.

В свою очередь послы стран ЕС разкритиковали Орбана за его «мирную миссию». В то же время депутаты Европарламента призвали лишить Венгрию права вето.

Бойкот Венгрии

После поездок Орбана в Китай и Россию шесть стран заявили, что не будут отправлять своих министров на заседания Венгрии, которые будут организованны в рамках ее председательства в Совете ЕС. В частности, бойкот объявили Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия.

При этом Европарламент принял резолюцию, осуждающую визит Орбана в Россию, в которой говорится, что ассамблея ЕС «считает, что это нарушение должно повлечь за собой последствия для Венгрии».

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