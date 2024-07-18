Ливень в Минске стал самым сильным за всю историю наблюдений 2 18.07.2024, 17:20

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На проспекте Независимости сегодня выпало 88 мм осадков.

Ливень, которой прошел во многих районах Минска 18 июля, вероятно, был самым мощным за всю историю наблюдений.

По данным Белгидромета, на метеостанции на пр. Независимости выпало 88 мм, а на метеостанции Уручье — 51 мм.

1 мм слоя осадков = 1 литру воды на 1 кв. метр поверхности, напоминает nadvorie. Если данные верны, то ливень действительно мог побить рекорд.

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