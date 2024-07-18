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Посыпались

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  • 18.07.2024, 17:26
  • 2,514
Посыпались

На примере Армении виден результат многолетней деградации роли РФ «на постсоветском пространстве».

Главное в российской жизни – держать голову «холодной», никак не реагировать на бодрую пропаганду, а смотреть на достоверные факты, делая на их основе свои выводы. Смотреть не только на текущий события, но на то, в какой фактический ряд они укладываются, пишет телеграм-канал «Времени на раскачку нет».

Одно из сообщений – представитель армии США будет работать в Минобороны Армении. В сочетании с поставками Армении западных вооружений и совместных с Соединёнными Штатами учений – это хорошо говорит, что такое ОДКБ, в которой состоит Армения и какую роль она там играет.

То есть, на примере Армении мы видим результат многолетней деградации роли РФ «на постсоветском пространстве». Обвинять здесь путинцам можно только себя – это всецело результат их политики. И не только следствие субъективных решений, а железная логика созданной в стране системы.

Посыпалось всё в РФ. По всем направлениям – от экономики до внешней политики. Нет ни одной области, в которой страна имела бы перспективу. Дыры в «картинке» настолько огромны, что пропаганда не в состоянии их замазать.

Какой вывод? Путину надо уходить. Пусть придут вместо него другие – те, кто не связан с тем, до чего докатилась страна.

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