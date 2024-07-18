Крошка грибов продается в минском магазине
- 18.07.2024, 17:32
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Цена удивляет.
Кто-то собирает лисички в лесу буквально ваннами и бесплатно, другим остается радоваться тому, что доехало в магазины. Там иногда встречается настоящая роскошь — 650 рублей за килограмм, и грибы все равно будут покупать. Как можно сэкономить, показывает белорусская компания, которая продает крошку грибов, отмечает «Онлайнер».
В пластиковой коробке 200 граммов продукта, который называют «крошка грибов». Фасуют их на предприятии в Лидском районе, где также выращивают вешенки.
Внутри упаковки небольшие кусочки — да, это не целые лисички, но и не грибная пыль, которая может попасться на рынке, если покупать на развес.
Одна упаковка стоит 4,99 рубля, если переводить в килограммы, то выходит приличных 24,95 рубля.
Целые лисички в магазине были на полке практически в два раза дороже — от 45 до 50 рублей за килограмм в зависимости от веса упаковки.
А на Комаровке сегодня можно было найти лисички от 16 рублей за килограмм, но, как показывает практика, надо быть готовым к тому, что там могут попадаться и целые грибы, и кусочки.