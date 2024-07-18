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Ямаль стал самым подорожавшим футболистом по итогам Евро-2024

  • 18.07.2024, 18:18
Ямаль стал самым подорожавшим футболистом по итогам Евро-2024
Ламин Ямаль

Стоимость 17-летнего футболиста достигла рекордных €120 млн.

Transfermarkt обновил стоимость футболистов, лучшего всего проявивших себя на прошедшем чемпионате Европы в Германии.

Всего свою трансферную стоимость увеличили 35 игроков. Самую большую прибавку, €30 млн, получил 17-летний форвард «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль, который был признан лучшим молодым футболистом Евро-2024. Теперь его рыночная стоимость оценивается в €120 млн.

Ямаль стал первым футболистом в возрасте до 19 лет, преодолевшим отметку в €100 млн в истории оценки Transfermarkt, которая фиксируется с 2004 года.

Топ-10 самых подорожавших игроков после Евро-2024:

Ламин Ямаль (Испания, «Барселона») — прибавил €30 млн (€120 млн);

Арда Гюлер (Турция, «Реал») — €15 млн (€45 млн);

Риккардо Калафьори (Италия, «Болонья») — €15 млн (€45 млн);

Джамал Мусиала (Германия, «Бавария») — €10 млн (€130 млн);

Родри (Испания, «Манчестер Сити») — €10 млн (€130 млн);

Нико Уильямс (Испания, «Атлетик») — €10 млн (€70 млн);

Дани Ольмо (Испания, «Лейпциг») — €10 млн (€60 млн);

Георгий Мамардашвили (Грузия, «Валенсия») — €10 млн (€45 млн);

Ферди Кадиоглу (Турция, «Фенербахче») — €9 млн (€30 млн);

Дан Ндойе (Швейцария, «Болонья») — €8 млн (€22 млн).

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