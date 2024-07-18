Словакия вслед за Венгрией перестала получать российскую нефть 18.07.2024, 18:20

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Украина перестала транспортировать нефть ЛУКОЙЛа.

Компания Transpetrol — оператор словацкого участка нефтепровода «Дружба» — перестала получать нефть от ЛУКОЙЛа, сообщает SITA.sk.

В июне этого года Украина расширила санкции против российской компании, запретив транзит нефти. Ограничения не касаются поставок от других российских экспортеров, отмечает SITA.

«Поставки нефти от других российских экспортеров, которые не входят в расширенный украинский санкционный список, принимаются от украинского перевозчика для транспортировки по территории Словацкой Республики и затем передаются нашим клиентам в соответствии с графиком», — пояснил оператор.

По нефтепроводу «Дружба» российская нефть поступает в Мозырь, а затем разделяется на две ветви — северную (через Беларусь и Польшу в Германию) и южную (через Украину, Словакию, Чехию и Венгрию). В декабре 2022 года ЕС запретил транспортировку российской нефти по морю, а затем и нефтепродуктов. Для «Дружбы» тогда было сделано исключение. Однако в июне прошлого года Евросоюз запретил транспортировку нефти по северной ветке нефтепровода в рамках 11-го пакета санкций против России.

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