В Беларуси в этом году зарегистрировали уже несколько случаев ботулизма. 18.07.2024, 18:36

Гигиенист назвал причины отравлений.

В 2024 году в Беларуси зарегистрировали четыре случая ботулизма, один из них — в летний период. Об этом рассказал 18 июля на пресс-конференции врач-гигиенист Юрий Горенюк.

Чаще всего отравления вызывают консервированные грибы.

«По ботулизму данные — четыре случая за год, и в летний период один случай. Из четырех случаев это получается: отравление консервированными грибами, один случай — овощное лечо (тоже консервированное), вяленая рыба и тоже грибы консервированные. То есть летом это консервированные грибы», — назвал он причины отравлений.

По его словам, консервированной продукцией можно отравиться в любую пору года, но летом риск повышается из-за жары.

«При повышении температуры продукты быстрее портятся и вырабатываются токсины», — пояснил Горенюк.

Он добавил, что в среднем в Беларуси регистрируют от 16 до 24 случаев ботулизма в год, обычно пациенты попадают в больницы после употребления домашних закаток. Врач напомнил, что в случаях ботулизма нужно обязательно вызывать скорую помощь, потому что только введение сыворотки может вылечить пациента.

Добавим, в июне в России произошла вспышка ботулизма, тогда Минздрав Беларуси выпустил предупреждение. Врачи напомнили белорусам, что ботулизм — тяжелое заболевание, вызываемое токсином Clostridium botulinum и поражающее центральную нервную систему. Если вовремя не обратиться к врачу, можно умереть. Также медики дали советы, как не заразиться ботулизмом. Главное — соблюдать правила гигиены и технологию при консервировании овощей и грибов.

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