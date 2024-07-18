закрыть
18 июля 2024, четверг, 18:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ уничтожили еще один российский комплекс С-300

  • 18.07.2024, 18:39
ВСУ уничтожили еще один российский комплекс С-300

Для атаки украинцы использовали четыре ракеты с кассетными боеприпасами ATACMS.

ВСУ смогли уничтожить современную российскую систему ПВО С-300 под Мариуполем. Об этом пишет издание Bild, изучившее видеозапись удара. Комплекс, состоящий из радарной установки, центра управления огнем и нескольких мобильных пусковых установок, был поражен 16 июля.

Для атаки украинские военные использовали четыре ракеты с кассетными боеприпасами ATACMS, которые были запущены с помощью систем Himars или установок M270, переданных Германией, отмечает издание. В пользу версии о применении ВСУ именно ATACMS говорит и тот факт, что уничтоженный С-300 находился в 95 километрах за линией фронта.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в настоящий момент Украина уничтожила более 20 российских пусковых установок и около 15 радиолокационных станций С-300, а также не менее четырех огневых единиц С-400 и десятки систем «Тор» и «Бук». «Мы продолжаем планомерно уничтожать потенциал российской противовоздушной обороны и тем самым создаем благоприятные условия для успешного развертывания боевых самолетов», — говорил ранее главком, имея в виду предстоящие поставки истребителей F-16.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников
Пушкин и ноунейм
Пушкин и ноунейм Ирина Халип