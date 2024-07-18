ВСУ уничтожили еще один российский комплекс С-300 18.07.2024, 18:39

Для атаки украинцы использовали четыре ракеты с кассетными боеприпасами ATACMS.

ВСУ смогли уничтожить современную российскую систему ПВО С-300 под Мариуполем. Об этом пишет издание Bild, изучившее видеозапись удара. Комплекс, состоящий из радарной установки, центра управления огнем и нескольких мобильных пусковых установок, был поражен 16 июля.

Для атаки украинские военные использовали четыре ракеты с кассетными боеприпасами ATACMS, которые были запущены с помощью систем Himars или установок M270, переданных Германией, отмечает издание. В пользу версии о применении ВСУ именно ATACMS говорит и тот факт, что уничтоженный С-300 находился в 95 километрах за линией фронта.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в настоящий момент Украина уничтожила более 20 российских пусковых установок и около 15 радиолокационных станций С-300, а также не менее четырех огневых единиц С-400 и десятки систем «Тор» и «Бук». «Мы продолжаем планомерно уничтожать потенциал российской противовоздушной обороны и тем самым создаем благоприятные условия для успешного развертывания боевых самолетов», — говорил ранее главком, имея в виду предстоящие поставки истребителей F-16.

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