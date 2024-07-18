В минском аэропорту закрыли одну из автостоянок 1 18.07.2024, 18:41

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Ее территорию передали под строительную площадку.

В Национальном аэропорту Минск временно закрыли для машин автостоянку Р3. Ее территорию передали под строительную площадку, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Речь идет о проекте «Временная плоскостная автомобильная стоянка на прилегающей территории Национального аэропорта «Минск», стройка которой уже началась.

В аэропорту предупредили, что организована резервная зона автостоянки Р3 для размещения автомобилей.

Представители аэровокзала также обратили внимание, что в связи с сезонным увеличением нагрузки на автостоянки количество свободных мест ограничено либо места и вовсе могут отсутствовать.

Поэтому они просят заранее спланировать способ прибытия в аэропорт. Аэропорт не гарантирует предоставления стояночных мест для машин ввиду их ограниченного количества.

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