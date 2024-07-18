СМИ: Байден может сняться с выборов президента уже на выходных

СМИ: Байден может сняться с выборов президента уже на выходных5
- 18.07.2024, 18:46
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Сообщается, что президент США смирился с давлением и плохими опросами.
Действующий президент США Джо Байден может сняться с избирательной гонки уже в эти выходные. По крайней мере этого не исключают в американской Демократической партии.
Об этом сообщает Axios.
То, что Байден может принять решение снять свою кандидатуру, рассказали несколько высокопоставленных демократов. По их словам, убедит действующего президента США растущее на него давление партийных лидеров в Конгрессе и его близких друзей.
Кроме того, Axios со ссылкой на собеседников среди демократов отмечает, что Байден, которому пришлось пойти на самоизоляцию из-за диагностированного COVID-19, смирился с давлением и плохими опросами, что «не делает возможным продолжение его кампании».
Так, самые высокие лидеры его партии, его друзья и ключевые доноры считают, что он не может победить, а если останется в избирательной гонке, то Дональд Трамп может победить с убедительным результатом и уничтожить его наследие и надежды демократов.
«Его выбор — стать одним из героев истории или быть уверенным в том, что президентской библиотеки Байдена никогда не будет. Я молюсь, чтобы он поступил правильно. Он двигается в этом направлении», - сказал Axios один из близких друзей президента.