До +29°С будет в Беларуси в пятницу 18.07.2024, 18:54

Преимущественно без осадков.

До плюс 29 градусов и преимущественно без осадков будет в Беларуси 19 июля. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Лишь ночью по востоку местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами сгустится слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 м/с, ночью при грозах порывы усилятся до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 12-18 градусов, днем — плюс 23-29 градусов.

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