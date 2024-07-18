До +29°С будет в Беларуси в пятницу
- 18.07.2024, 18:54
Преимущественно без осадков.
До плюс 29 градусов и преимущественно без осадков будет в Беларуси 19 июля. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Лишь ночью по востоку местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами сгустится слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 м/с, ночью при грозах порывы усилятся до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 12-18 градусов, днем — плюс 23-29 градусов.