Захарова обвинила Запад в подготовке покушения на Путина 2 18.07.2024, 19:05

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Представителя МИД РФ напугало заявление Буданова.

Украина готовила покушение на Владимира Путина при содействии Запада, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова. В ходе брифинга она напомнила о недавнем заявлении главы украинской разведки Кирилла Буданова, в котором он сообщил, что СБУ ранее пыталась ликвидировать Путина. «Нет сомнения в том, что подобные преступления планировались и финансировались при непосредственном участии англосаксонских хозяев киевского режима», — сказала российский дипломат.

При этом она добавила, что коллективный Запад таким образом «становится соучастником этой преступной деятельности».

13 июля издание New Voice опубликовало интервью с Будановым, в котором тот сообщил, что украинские спецслужбы неоднократно пытались организовать покушения на Владимира Путина, однако успехом они не увенчались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление руководителя ГУР, отметил, что безопасность главы государства обеспечивается на должном уровне, поскольку угроза от Киева очевидна. Ранее на официально уровне о попытках совершить покушение на Путина никто не заявлял.

Весной прошлого года замглавы ГУР Украины Вадим Скибицкий говорил, что Путин является одной из целей украинских спецслужб. При этом он отмечал: российский глава государства находится «на вершине списка». За несколько дней до этого Кирилл Буданов называл Путина «законной целью» для Украины.

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