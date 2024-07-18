Майкл Фелпс возглавил рейтинг лучших спортсменов ХХI века
- 18.07.2024, 19:09
Американский пловец — обладатель рекордных 23 золотых олимпийских медалей.
Американский пловец Майкл Фелпс занял первое место в списке лучших спортсменов ХХI века по версии ESPN.
Фелпс — обладатель рекордных 23 золотых олимпийских медалей, 28-кратный олимпийский призер. На Играх в Пекине в 2008 году Фелпс выиграл рекордные восемь золотых наград.
На втором месте в рейтинге американская теннисистка Серена Уильямс, 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» (второй результат в истории), обладательница 73 титулов в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде.
Третью строчку занял аргентинский футболист Лионель Месси, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» как лучший футболист мира, чемпион мира 2022 года, обладатель рекордных 45 трофеев за карьеру.
В топ-10 также вошли четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс, семикратный победитель Супербоула Том Брэди, 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер, четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз, гольфист Тайгер Вудс, восьмикратный олимпийский чемпион в беге Усэйн Болт и четырехкратный чемпион НБА Коби Брайант.
Португальский футболист Криштиану Роналду занял в рейтинге 13-е место.