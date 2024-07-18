Британия расширила санкции против российского «теневого флота» 18.07.2024, 19:27

Под санкции попали еще 11 судов.

Правительство Великобритании ввело ограничительные меры против 11 судов, связанных с перевозкой нефти из России. Цель – ограничение торговли российской нефтью, сообщает Reuters.

Санкции наложили на суда, в частности под названиями «Залив Амурский» и СКФ «Печора». Они транспортируют нефть или нефтепродукты из России в третьи страны.

Эти танкеры используют флаги Панамы, Габона и Островов Кука. Это затрудняет их идентификацию и увеличивает риск обхода санкций.

В прошлом месяце Британия уже ввела свои первые санкции против судов, принадлежащих так называемому «теневому флоту» российского диктатора Путина, который использовался для обхода западных санкций на торговлю российской нефтью. Эти новые меры являются частью усилий Великобритании по усилению давления на Россию и ограничению ее возможностей получать доходы от экспорта нефти.

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