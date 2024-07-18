У белорусских первоклассников с сентября появится новый предмет 1 18.07.2024, 19:35

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Чему будут учить.

В белорусских школах с нового учебного года появится новый предмет — «Введение в школьную жизнь». Его программа опубликована на Национальном правовом интернет-портале.

В Минобразования считают, что предмет поможет облегчить первоклассникам адаптацию к школьному процессу. Основные задачи курса — формирование учебной мотивации, положительного отношения к школе и общеучебных навыков. Уроки будут проходить с использованием игр и развивающих упражнений. Программа рассчитана на 20 дней. Это 60 учебных часов (15 часов в неделю).

Первоклассников, среди прочего, будут учить, как правильно сидеть, держать ручку, распознавать эмоции человека, правильно общаться, сотрудничать с другими людьми. Также будут воспитывать и развивать личностные качества. Этот пункт подразумевает в том числе и «уважение к государственным символам Республики Беларусь. Уважение к истории и традициям Республики Беларусь».

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