Назван самый продаваемый автомобиль в Европе 18.07.2024, 20:04

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За полгода европейцы купили почти 150 тысяч таких машин.

Самым продаваемым автомобилем в Европе в первой половине текущего года стал хетчбэк Dacia Sandero: за этот период было продано 143 596 французско-румынских хетчбэков. В сравнении с 2023 годом спрос на Sandero повысился на 16%.

Второе место занял Volkswagen Golf: за шесть месяцев продано 125 993 машины – и это рост продаж на 25% относительно первой половины 2023 года. Третье место закрепил за собой Renault Clio: 114 623 авто, рост продаж на 15%.

В топ-5 вошли также Volkswagen T-Roc (111 381 единиц) и Peugeot 208 (107 097 машин).

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