Зеленский: Все аэродромы РФ, которые используются для атак по Украине, должны быть уничтожены 18.07.2024, 20:08

Владимир Зеленский

Президент Украины снова призвал Запад разрешить удары вглубь территории РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский снова призвал Запад разрешить удары вглубь территории РФ. Это нужно, чтобы все аэродромы, с которых РФ атакует Украину, были уничтожены.

Об этом он заявил во время участия в инаугурационной пленарной сессии саммита Европейского политического сообщества, пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию.

«Я обращаюсь ко всем вам, ко всем лидерам, которые могут внести свой вклад в необходимую храбрость. Эти шаги (разрешить удары по РФ, - ред.) необходимо сделать. И я обращаюсь прежде всего к Соединенным Штатам, Великобритании, Франции, Германии и Польше и другим друзьям — ваша храбрость может иметь решающее значение для мира», - заверил он.

По его словам, военные аэродромы, с которых российские самолеты взлетают с бомбами на украинские города, детей и места пуска российских ракет — все это должно быть уничтожено.

«Это не только уничтожит некоторые цели, но и уменьшит возможности России продолжать эту войну. Ракеты и беспилотники не являются «носителями государственного суверенитета», поэтому должна быть коллективная воля, коллективная воля их сбить — так же, как это было с иранскими ракетами и беспилотниками», - продолжил он.

Также Зеленский привел пример эффективности ударов по РФ на примере Харьковской области, потому что, по его мнению, «реальность на поле боя более объясняет, чем какие-либо разговоры».

«Мы не дали России продвигаться на Харьковщине. Точка. Путин пожертвовал десятки тысяч своих граждан. Но ничего не достиг. Ничего важного и значимого. Это стало возможным благодаря храбрости наших воинов и храбрости наших партнеров, снявших ограничения по использованию оружия рядом с границей. Привело ли это к эскалации? Нет. Напротив, заблокировало попытки Путина в расширении войны. Отреагировал ли Путин? Нет», - сказал он.

Даже когда российские ракеты ударили по «Охматдету» по детям с онкозаболеваниями, то по словам президента, это лишь продемонстрировало то зло, которое демонстрирует РФ с начала войны, а следовательно, по его мнению, нужно действовать максимально храбро, чтобы достичь результатов.

«Мы можем завершить эту войну благодаря усилиям дипломатическим и усилиям из оружия. И мы не должны упускать возможности. Чем более эффективной будет ПВО, тем беспомощнее будет Путин. Чем меньше у нас будет ограничений по эффективному использованию оружия, тем больше РФ будет пытаться двигаться в направлении мира», - заверил Зеленский.

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