закрыть
18 июля 2024, четверг, 21:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В ООН признали заключение Беляцкого в тюрьму нарушением международного права

7
  • 18.07.2024, 20:27
  • 1,880
В ООН признали заключение Беляцкого в тюрьму нарушением международного права

И потребовали его освобождения.

Рабочая группа ООН призвала власти Беларуси «немедленно освободить Беляцкого и предоставить ему право на компенсацию и другие репарации в соответствии с международным правом».

18 июля Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям опубликовала документ, в котором признает заключение под стражу белорусского правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого нарушением международного права и требует его немедленного и безоговорочного освобождения. Об этом говорится в пресс-релизе ООН, который поступил в редакцию «Радыё Свабода».

В своем решении Рабочая группа сочла задержание Беляцкого произвольным по нескольким причинам:

Во-первых, «не обращая внимания на конкретные факты и не рассматривая альтернативные меры пресечения, опираясь главным образом на тяжесть обвинений, власти не смогли адекватно обосновать предварительное заключение г-на. Беляцкого, который длился около двух лет». Кроме того, Беляцкому было отказано в праве физически присутствовать на слушаниях по его делу.

Во-вторых, «причиной ареста и последующего задержания Беляцкого стало осуществление им свободы слова и свободы собраний».

В-третьих, его «судил не независимый и беспристрастный суд», а суд под председательством судьи, находящегося под санкциями ЕС за принятие политически мотивированных решений против мирных протестующих. В этом процессе Беляцкий был «лишен эффективного юридического представительства».

Рабочая группа также пришла к выводу, что право Беляцкого на презумпцию невиновности было нарушено как заявлениями ключевых правительственных чиновников, так и тем фактом, что во время суда его заставляли сидеть в металлической клетке, что могло оказать предвзятое отношение к судьям. Рабочая группа также отметила «четкую модель отношения властей к Беляцкому, основанную на его политических убеждениях и деятельности правозащитника».

Кроме того, Беляцкому было отказано в праве переписываться с семьей и посещать его в тюрьме, отмечается в документе.

Признав эти факты, Рабочая группа призвала власти Беларуси «немедленно освободить Беляцкого и предоставить ему право на компенсацию и другие репарации в соответствии с международным правом», а также обеспечить полное и независимое расследование обстоятельств его лишения свободы и привлечь виновных к ответственности.

Жена Алеся Беляцкого Наталья Пинчук приветствовала решение Рабочей группы и призвала международное сообщество принять дальнейшие меры для обеспечения освобождения Алеся Беляцкого и других белорусских политзаключенных.

«Алесь по-прежнему несправедливо заключен в тюрьму в Беларуси, вдали от своей семьи, лишен необходимых лекарств и каждый день живет в нечеловеческих условиях. (...) Алесь так много работал всю свою жизнь, борясь за демократию и права человека. Я призываю международное сообщество использовать это предложение для борьбы за возвращение Алеся к жизни, семье и работе. От этого зависит будущее Беларуси», - сказала Наталья Пинчук.

Международный адвокат Алеся Беляцкого Джаред Генсер также приветствовал решение Рабочей группы и потребовал «безоговорочного и немедленного освобождения Алеся, а также всех политических заключенных в Беларуси».

«Алесь был открытым защитником и борцом за права человека и демократию в Беларуси и за рубежом. Его задержание несправедливо, незаконно и жестоко», - подчеркнул он.

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям — независимый и беспристрастный орган, состоящий из пяти членов, назначаемых Советом ООН по правам человека. Он имеет полномочия расследовать и давать юридические заключения по предполагаемым случаям произвольного лишения свободы.

Дело Беляцкого входит в серию дел, которые Рабочая группа рассматривала в связи с недемократическими президентскими выборами 2020 года в Беларуси и последующей масштабной волной арестов и задержаний противников режима Лукашенко.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников
Пушкин и ноунейм
Пушкин и ноунейм Ирина Халип