В ООН признали заключение Беляцкого в тюрьму нарушением международного права 7 18.07.2024, 20:27

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И потребовали его освобождения.

Рабочая группа ООН призвала власти Беларуси «немедленно освободить Беляцкого и предоставить ему право на компенсацию и другие репарации в соответствии с международным правом».

18 июля Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям опубликовала документ, в котором признает заключение под стражу белорусского правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого нарушением международного права и требует его немедленного и безоговорочного освобождения. Об этом говорится в пресс-релизе ООН, который поступил в редакцию «Радыё Свабода».

В своем решении Рабочая группа сочла задержание Беляцкого произвольным по нескольким причинам:

Во-первых, «не обращая внимания на конкретные факты и не рассматривая альтернативные меры пресечения, опираясь главным образом на тяжесть обвинений, власти не смогли адекватно обосновать предварительное заключение г-на. Беляцкого, который длился около двух лет». Кроме того, Беляцкому было отказано в праве физически присутствовать на слушаниях по его делу.

Во-вторых, «причиной ареста и последующего задержания Беляцкого стало осуществление им свободы слова и свободы собраний».

В-третьих, его «судил не независимый и беспристрастный суд», а суд под председательством судьи, находящегося под санкциями ЕС за принятие политически мотивированных решений против мирных протестующих. В этом процессе Беляцкий был «лишен эффективного юридического представительства».

Рабочая группа также пришла к выводу, что право Беляцкого на презумпцию невиновности было нарушено как заявлениями ключевых правительственных чиновников, так и тем фактом, что во время суда его заставляли сидеть в металлической клетке, что могло оказать предвзятое отношение к судьям. Рабочая группа также отметила «четкую модель отношения властей к Беляцкому, основанную на его политических убеждениях и деятельности правозащитника».

Кроме того, Беляцкому было отказано в праве переписываться с семьей и посещать его в тюрьме, отмечается в документе.

Признав эти факты, Рабочая группа призвала власти Беларуси «немедленно освободить Беляцкого и предоставить ему право на компенсацию и другие репарации в соответствии с международным правом», а также обеспечить полное и независимое расследование обстоятельств его лишения свободы и привлечь виновных к ответственности.

Жена Алеся Беляцкого Наталья Пинчук приветствовала решение Рабочей группы и призвала международное сообщество принять дальнейшие меры для обеспечения освобождения Алеся Беляцкого и других белорусских политзаключенных.

«Алесь по-прежнему несправедливо заключен в тюрьму в Беларуси, вдали от своей семьи, лишен необходимых лекарств и каждый день живет в нечеловеческих условиях. (...) Алесь так много работал всю свою жизнь, борясь за демократию и права человека. Я призываю международное сообщество использовать это предложение для борьбы за возвращение Алеся к жизни, семье и работе. От этого зависит будущее Беларуси», - сказала Наталья Пинчук.

Международный адвокат Алеся Беляцкого Джаред Генсер также приветствовал решение Рабочей группы и потребовал «безоговорочного и немедленного освобождения Алеся, а также всех политических заключенных в Беларуси».

«Алесь был открытым защитником и борцом за права человека и демократию в Беларуси и за рубежом. Его задержание несправедливо, незаконно и жестоко», - подчеркнул он.

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям — независимый и беспристрастный орган, состоящий из пяти членов, назначаемых Советом ООН по правам человека. Он имеет полномочия расследовать и давать юридические заключения по предполагаемым случаям произвольного лишения свободы.

Дело Беляцкого входит в серию дел, которые Рабочая группа рассматривала в связи с недемократическими президентскими выборами 2020 года в Беларуси и последующей масштабной волной арестов и задержаний противников режима Лукашенко.

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