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Что делать, если вашу машину затопило ливнем?

  • 18.07.2024, 21:20
  • 1,916
Что делать, если вашу машину затопило ливнем?

Пошаговая инструкция от юриста.

Сегодняшние ливни в Минске оставили множество автомобилей под водой. Несколько лет назад «Онлайнер» с юристом Татьяной Ревинской разбирал, что делать в такой ситуации. Напоминаем о нюансах.

Юрист поясняет: для предъявления требований о возмещении ущерба, причиненного автомобилю, нужно определить организацию, ответственную за обслуживание дождевой канализации.

Пошаговая инструкция

Вызовите сотрудников ГАИ. Они зафиксируют случившееся и составят протокол, указав видимые и возможные внутренние повреждения. Это позволит зафиксировать обстоятельства получения ущерба.

Обратитесь в гидрометцентр за справкой об осадках. Соберите всю доступную информацию о произошедшем ливне. Синоптики могут предоставить данные о прошедших осадках.

Проведите техническую экспертизу повреждений автомобиля. Специалисты должны установить, какие именно повреждения получила машина в результате затопления. Это основа для оценки ущерба.

Составьте претензию в адрес ответственной организации. В письменном виде обратитесь с претензией к организации, ответственной за обслуживание ливневой канализации. Приложите все собранные документы и предложите возместить ущерб.

Далее возможны два варианта

Первый вариант: организация соглашается с претензией и выплачивает ущерб (самостоятельно или через страховую компанию, если ответственность застрахована).

Второй вариант: организация отказывает в выплате. В этом случае можно обращаться в суд. Юрист подчеркивает, что возмещение ущерба возможно при наличии вины обслуживающей организации. При этом будут исследоваться обстоятельства, освобождающие от ответственности, такие как форс-мажор (ст. 372 Гражданского кодекса). Стихийные природные явления считаются форс-мажором, только если они являются чрезвычайными и непредотвратимыми. Нужно будет оценить, является ли выпадение осадков необычным, неординарным событием, или это обычный случай.

Специалисты нередко отмечают, что за сохранность личного автомобиля ответственность несет в первую очередь его владелец. Рекомендацию дают следующую: прежде чем припарковать машину, нужно убедиться, что выбранное место является безопасным.

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