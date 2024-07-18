Мигранты избили депутата Госдумы РФ в Самаре
- 18.07.2024, 21:25
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Депутату от КПРФ разбили голову.
Депутат Госдумы от фракции КПРФ Михаил Матвеев пострадал, когда пытался разнять драку с участием мигрантов в Самаре. Это следует из нескольких видео, которые он разместил в своем телеграм-канале.
По словам Матвеева, перед инцидентом он увидел, как трое мигрантов, вооруженных палкой, «задирали прохожих», и попросил водителя остановить машину, чтобы пресечь правонарушение. Далее депутат вышел из автомобиля и после непродолжительной беседы ему разбили голову. Этот момент попал на видео.
На другой записи запечатлено, как прохожие оказывают депутату помощь. «Мусурбеки напали на русских людей. Депутат Матвеев решил помочь и получил по голове дубинкой, аж кровь течет», — говорит оператор за кадром. На еще одной записи Матвеев жалуется, что на место происшествия долго едут скорая помощь и полиция. «Сидим в лучших российских традициях, 40 минут ждем полицию, скорую. Никого нет, — говорит он, добавляя, — мигрантский беспредел на улицах происходит».
Депутат Матвеев известен своей ксенофобской риторикой и антиисламской позицией. Ранее он предлагал исключить из закона о программе переселения соотечественников лиц «нероссийской национальности», поскольку среди таких приезжих слишком много армян, казахов, таджиков, евреев. Он также неоднократно вносил в Госдуму законопроекты о лишении приобретенного гражданства за нарушение «присяги гражданина» и о запрете на продажу гражданского оружия приезжим.
За свою антиисламскую риторику Матвееву однажды пришлось извиняться перед Рамзаном Кадыровым. Это произошло после заявлений депутата об опасности мусульман, а также о том, что вернувшиеся с войны с Украиной «настоящие хозяева России» будут бороться с приезжими.