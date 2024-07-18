Бобруйчанка получила фотоальбом из детского сада и возмутилась ошибками 18.07.2024, 21:38

Посмотрите, какие подписи сделал фотограф.

В саду №5 Бобруйска случилась неприятная ситуация. В одной из групп родители заказали детям к концу года фотоальбомы. Увидев результат, итогом работы оказались довольны не все — две должности педагогов написаны с ошибками. Внимание на это в TikTok обратила мама одного из детсадовцев, передает «Зеркало».

Бобруйчанка показывает части фотоальбома, которые ее возмутили. Первая — подпись под снимком учителя-дефектолога, воспитателя. Там написано «уч. дефиктолог воспитатель».

— Я, конечно, понимаю, что сейчас, пройдя курсы, ты можешь стать офигенным фотографом, стилистом, еще каким-то другим человеком. Ну, блин, если ты фотограф и делаешь вот такие [ошибки]… — показывает она на первый «косяк» в работе. — <…> Слушайте, ну как можно было написать «учитель-дефиктолог»? Дефектолог. Блин, я вообще не знаю. Это просто неуд.

«И» вместо «е» оказалась не единственной ошибкой в альбоме. Дальше женщина переходит к фото воспитателя. Ее должность написана так — «воспитацель».

— Как можно поставить «воспитацель»?! — удивляется автор ролика. — За такие ошибки нужно поотбивать руки. Наверное, в те времена, [когда] учителя бросались мелом, очень правильно делали, потому что как можно такое делать? Не знаешь, как пишется «воспитатель», загугли. Зла, нет предела. Испорчена планшетка.

За месяц ролик посмотрели более 300 тысяч раз. У него свыше 500 комментариев. Судя по откликам, жительница Бобруйска не единственная, кому не повезло с альбомом. Вот о каких проблемах рассказывали другие пользователи:

«У меня так в выпускном альбоме за 11-й класс. Только „учицель“ и общие фотки с закрытыми глазами»

«А как они детям лица сглаживают. Все на одно лицо, своего только по фамилии узнаешь».

«У нас один год так детей исправили, что было ощущение, извините, что некоторые неживые… Прям куклы. 90 процентов родителей даже фото отказались забирать. Моим еще повезло, удачно получились».

«У меня так фотограф цитату испортил в выпускном альбоме. Прошло уже лет семь, а до сих пор обидно».

К дискуссии подключились и фотографы. Некоторые в защиту коллеги говорили, что есть в этой ситуации и вина родителей. Мамы с папами должны перед печатью запросить макет альбома и все в нем проверить, так как «человеческий фактор никто не отменял».

Нашлись и шутники. Вот что они писали (орфография сохранена):

«Как слышицца, так и пишецца».

«Патамушта эта фатограв».

«Получили то, чему научили».

Нашлись и предложившие, как решить неприятную ситуацию.

— Пускай бесплатно переделывают. Тут без комментариев, — написала одна из пользовательниц.

— Однозначно, — согласилась автор ролика. О том, переделали ли им альбомы, она пока не рассказывала.

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