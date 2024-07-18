Жодинское «Торпедо-БелАЗ» выбыло из еврокубков
- 18.07.2024, 22:01
Белорусские футболисты не прошли молдавский «Милсами».
18 июля Жодинский футбольный клуб «Торпедо-БелАЗ» во втором матче 1-го квалификационного раунда Лиги конференций играл против молдавского «Милсами».
Игра закончилась со счетом 0:0. И это означает, что для жодинских футболистов участие в еврокубках в этом сезоне завершилось.
В предыдущем матче молдавская команда выиграла со счетом 4:2, и по итогам двух встреч именно она продолжит соревноваться в Лиге конференций.
А «Торпедо-БелАЗ» возвращается в чемпионат Беларуси.