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Жодинское «Торпедо-БелАЗ» выбыло из еврокубков

  • 18.07.2024, 22:01
Жодинское «Торпедо-БелАЗ» выбыло из еврокубков

Белорусские футболисты не прошли молдавский «Милсами».

18 июля Жодинский футбольный клуб «Торпедо-БелАЗ» во втором матче 1-го квалификационного раунда Лиги конференций играл против молдавского «Милсами».

Игра закончилась со счетом 0:0. И это означает, что для жодинских футболистов участие в еврокубках в этом сезоне завершилось.

В предыдущем матче молдавская команда выиграла со счетом 4:2, и по итогам двух встреч именно она продолжит соревноваться в Лиге конференций.

А «Торпедо-БелАЗ» возвращается в чемпионат Беларуси.

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