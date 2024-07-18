Новый премьер Британии: Безопасность Европы начинается в Украине

Новый премьер Британии: Безопасность Европы начинается в Украине3
- 18.07.2024, 22:04
Украинцы борются за свободу и демократию.
Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер убежден, что безопасность Европы «начинается в Украине» и пообещал поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».
Об этом сообщает Daily Mail.
Стармер в четверг, 18 июля, заявил, что 46 европейских лидеров согласились принять суровые меры в отношении «теневого флота» России.
По его словам, британская помощь будет включать в себя «поддержку энергетических потребностей в преддверии зимы и подавление судов, которые помогают России уклоняться от санкций».
«Нам нужно четко понимать, что Украина борется не только за украинский народ — и, конечно, это так — но и за европейский народ. За свободу, демократию и верховенство закона. Поэтому наша безопасность начинается в Украине», — добавил он.
Британский премьер также прокомментировал возможность избрания в США президентом Дональда Трампа, которые неоднозначно высказывался о поддержке Украины.
«Эти выборы состоятся, и американский народ сам решит, кого он хочет избрать на должность. И мы будем работать с тем, кто будет избран на должность, как и следовало ожидать», — сказал он.