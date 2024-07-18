Белорусы рассказали, как распоряжаются своими деньгами

Белорусы рассказали, как распоряжаются своими деньгами1
- 18.07.2024, 22:16
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Многие придерживаются стратегии остаточного сбережения.
Исследования Института социологии Национальной академии наук по заказу Нацбанка выявило, что 40% белорусов планируют свои финансы только на один или максимум три месяца.
Говоря другими словами, они придерживаются стратегии остаточного сбережения.
Эффективной стратегии трат придерживается только каждый четвертый, принявший участие в исследовании.
Из позитивного – стало больше тех, кто претворяет в жизнь сберегательную стратегию. Если в 2020-м их было 56%, то в 2024 году – уже 72%.
Разрыв между реалиями и знаниями
Социологи констатируют, что существует большой разрыв между финансовыми знаниями и реальным поведением людей.
Если 82% населения согласны с мнением о том, что человеку с любым уровнем дохода необходимо контролировать финансами, то при этом ведут учет доходов и расходов не более 13%.
Важность самостоятельного анализа информации при выборе финансовой услуги понимают 78% опрошенных и только 33% из них проводит такой анализ на практике.
Осведомлены о мошенниках
Также белорусы хорошо осведомлены о способах финансового мошенничества, а 45% опрошенных за последние два года сталкивались с ним и 25% о таком мошенничестве слышали.
Участники социсследования отметили, что в этом году намерены увеличить свои доходы. Таких людей оказалось 70% из числа всех респондентов.