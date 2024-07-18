Над Нью-Йорком пролетел метеорит 18.07.2024, 22:40

Видеофакт.

Небо Нью-Йорка озарилось огненным шаром метеорита, который пролетел над Статуей Свободы и распался над Манхэттеном.

Во вторник NASA сообщило об этом событии через свою службу метеорологического надзора на Facebook, отметив, что метеор разгорелся, проходя над знаменитым памятником.

Жители города сразу же заполонили Интернет своими впечатлениями. Некоторые описывали ощущения, напоминающие землетрясение, другие отмечали звуки, похожие на гром. Метеор, летевший со скоростью более 54 тыс. километров в час, вошел в атмосферу под углом 18 градусов от вертикали, осветив небо над Статуей Свободы, прежде чем распасться на высоте 46 километров над центром Манхэттена, говорится в сообщении NASA.

Записи с камер, загруженные в Американское метеорное общество (AMS), зафиксировали яркую вспышку в небе над Уэйном, городом в Нью-Джерси, недалеко от Нью-Йорка. По данным AMS, было получено 43 свидетельства очевидцев, подтвердивших наблюдение метеорита.

NASA подчеркнуло, что траектория метеорита была определена приблизительно и нуждается в уточнении, так как данные основаны на свидетельствах очевидцев, и в настоящее время нет доступных записей с камер или спутников для точного определения пути метеорита.

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