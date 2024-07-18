закрыть
18 июля 2024, четверг, 22:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кандидат Макрона вновь возглавила французский парламент

  • 18.07.2024, 22:42
Кандидат Макрона вновь возглавила французский парламент

У сторонников действующего президента теперь есть шанс сформировать новое правительство.

Яэль Браун-Пиве, кандидатка от партии президента Эммануэля Макрона, переизбрана главой Национальной ассамблеи Франции, пишет французское издание BFM.

Это свидетельствует о том, что у центристских сторонников действующего президента теперь есть шанс сформировать новое правительство, несмотря на поражение на недавних европейских и национальных выборах.

Браун-Пиве избрана после трех туров голосования. При поддержке правоцентристских депутатов она заняла первое место с 220 голосами, опередив Андре Шассеня из левой партии NFP (207 голосов) и Себастьена Шену из ультарправой RN (141 голос).

Как сообщалось, хотя центристский альянс Макрона получил меньше мест, чем левые после назначенных в июне внеочередных парламентских выборов, ни одна группа не имеет большинства в парламенте.

Должность спикера Национального собрания является четвертой по значимости высшей государственной должностью во Франции.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников
Пушкин и ноунейм
Пушкин и ноунейм Ирина Халип