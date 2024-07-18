Польская «Висла» и литовский «Жальгирис» с белорусами в составах прошли во вторые раунды еврокубков 18.07.2024, 22:51

«Висла» играет в квалификации Лиги Европы, «Жальгирис» – в Лиге конференций.

Литовский «Жальгирис» с белорусом Кендышем вышел во второй раунд квалификации Лиги конференций.

«Висла» из Кракова на выезде переиграла «Лапи» из Косова в ответном матче 1-го раунда квалификации Лиги Европы по футболу — 2:1.

У гостей всю встречу провел белорусский голкипер Антон Чичкан.

«Висла» прошла в следующую стадию отбора, где сразится с австрийским «Рапидом».

Литовский «Жальгирис» дома победил ВПС из Финляндии в ответном матче 1-го раунда квалификации Лиги конференций — 1:0.

У хозяев всю встречу провел белорусский полузащитник Юрий Кендыш, забивший решающий мяч в первом поединке.

«Жальгирис» пробился в следующий раунд отбора.

«Торпедо»-БелАЗ не смогло преодолеть стартовый еврокубковый барьер четвертый раз за время участия в клубных турнирах под эгидой УЕФА (после шести попыток).

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