В Мозыре снова произошло массовое отключение электричества

В Мозыре снова произошло массовое отключение электричества1
- 18.07.2024, 23:34
Это уже второй случай за несколько дней.
Вечером 19 июля мозыряне из разных районов города стали писать в городском телеграм-канале об очередном отключении электричества. Это уже второй случай за несколько дней.
Официального объяснения в ТГ-канале не появилось. Один из участников попытался объяснить отключением тем, что на ЛЭП снова произошли обрывы.
Интересно, что именно в этот день в Мозырь приезжал министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский. Он проверял, что сделано в городе по ликвидации последствий урагана, который обрушился на Гомельщину 14 июля. Тогда стихия оставила 100-тысячный Мозырь без электричества и воды.