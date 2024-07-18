В Мозыре снова произошло массовое отключение электричества 1 18.07.2024, 23:34

Это уже второй случай за несколько дней.

Вечером 19 июля мозыряне из разных районов города стали писать в городском телеграм-канале об очередном отключении электричества. Это уже второй случай за несколько дней.

Официального объяснения в ТГ-канале не появилось. Один из участников попытался объяснить отключением тем, что на ЛЭП снова произошли обрывы.

Интересно, что именно в этот день в Мозырь приезжал министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский. Он проверял, что сделано в городе по ликвидации последствий урагана, который обрушился на Гомельщину 14 июля. Тогда стихия оставила 100-тысячный Мозырь без электричества и воды.

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