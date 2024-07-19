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Путин предложил Ирану рекордные объемы российского газа со скидкой 75%

  • 19.07.2024, 0:02
Путин предложил Ирану рекордные объемы российского газа со скидкой 75%

Кремль отчаянно ищет новых клиентов.

Россия обсуждает с Ираном возможность заключения долгосрочного контракта на поставки трубопроводного газа, сообщил министр энергетики Исламской республики Джавад Оуджи.

По его словам, речь идет о закупках у «Газпрома» 300 млн кубометров в день, которые обойдутся Тегерану в $10-12 млрд в год. Как отмечает «Коммерсантъ», цена газа, таким образом, составит около $100 за тысячу кубометров. И это станет самым низким уровнем среди всех клиентов «Газпрома» в Дальнем Зарубежье.

По сравнению с Европой и Турцией — все еще главными экспортными рынками «Газпрома» — скидка составит 75%: на европейский и турецкий рынок, по оценкам БКС, российский газ продается в среднем по $400 за тысячу кубов.

По сравнению с Китаем, который закупает газ $260 за тысячу кубометров в рамках поставок по трубопроводу «Сила Сибири», цена для Ирана будет ниже на 62%.

Как следует из слов Оуджи, фактически обсуждается цена газа, равная той, что платят страны СНГ ($100 за тысячу кубометров). При этом объемы поставок, если верить иранскому министру, должны сделать Тегеран крупнейшим газовым клиентом России.

В прошлом году «Газпром» продал в Дальнее зарубежье лишь 69 млрд кубометров газа — минимальный объем с 1985 года. Иранский же контракт составит 110 млрд кубометров в год — и это по сути весь «лишний» газ, что есть у «Газпрома». Примерно 100 млрд кубов избыточных производственных мощностей образовалось у компании после отключения поставок Европе, оценивает аналитик БКС Рональд Смит.

Продать этот газ некому, и «Газпром» отчаянно ищет новых клиентов. В прошлом году он получил рекордный чистый убыток (629 млрд рублей) и был вынужден сократить добычу до минимума за всю свою историю (404 млрд кубометров). Попытка договориться с Китаем о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» обернулась фиаско: Пекин предложил закупать газ по внутрироссийским ценам (около $50 за тысячу кубометров). А это сделает поставки убыточными для «Газпрома», предупреждает Смит.

Но сделку с Ираном, для которой придется прокладывать многониточный трубопровод по дну Каспийского моря, всерьез рассматривать нельзя: это не более чем «сказки», уверен нефтегазовый эксперт Михаил Крутихин. На иранском рынке российский газ в таких объемах просто не нужен: Иран сам входит в мировой топ по доказанным газовым запасам, которые составляют 34 трлн кубометров (17% от мировых). Реэкспортировать российский газ также едва ли будет возможно: во-первых, Иран находится под санкциями, СПГ-проекты запускать не может. А кроме того, его законы запрещают транзит углеводородов по территории страны, указывает Крутихин.

Заявления иранского министра — лишь пиар-ход, чтобы поддержать диктатора России Владимира Путина, при этом никаких твердых договоренностей с Ираном нет — только меморандум о намерениях, каких у «Газпрома» уже сотни, если не тысячи, иронизирует Крутихин: «Сотрудники компании шутят, что строительство новой штаб-квартиры в Санкт-Петербурге было вызвано нехваткой места для хранения подобных бумажек в московском газпромовском комплексе на улице Наметкина».

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