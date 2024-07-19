В Пинске пенсионер на Audi сбил двух девочек на переходе 19.07.2024, 1:16

Пытаясь скрыться, он устроил еще две аварии.

Пожилой водитель устроил три аварии в Пинске, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Происшествие случилось днем 18 июля. По данным инспекторов, 74-летний водитель Audi двигался по улице Шапошника. Вблизи дома № 25 он сбил двух 15-летних девочек, которые шли по пешеходному переходу, и скрылся с места аварии.

Уехав с места ДТП, водитель легковушки устроил еще две аварии. Сначала на улице Ильина он протаранил Nissan, которым управляла 31-летняя женщина, а чуть позже врезался в Renault под управлением 35-летнего мужчины.

Задержал нарушителя очевидец.

В результате ДТП девочки получили телесные повреждения и были доставлены в больницу для оценки состояния здоровья.

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