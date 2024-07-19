Террориста Игоря Стрелкова этапировали в колонию для бывших силовиков 19.07.2024, 2:12

Игорь Гиркин (Стрелков)

Об этом сообщила его жена.

Террориста Игоря Стрелкова (Гиркина) этапировали в колонию №5 Кирово-Чепецка, сообщила в четверг, 18 июля, его жена Мирослава Регинская. Других подробностей она не привела.

Как уточняет ТАСС, в этом исправительном учреждении отбывают наказание бывшие сотрудники силовых структур. Там, например, содержались бывший замдиректора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко и экс-полицейский Игорь Ляховец, подбросивший наркотики корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову.

Ранее россиянина приговорили к пожизненному сроку в Нидерландах - в ноябре 2022 года такое решение вынес окружной суд Гааги по делу о крушении «Боинга» авиакомпании Malaysia Airlines, сбитого из российского ЗРК «Бук» в Донецкой области в 2014 году. Приговор Стрелкову был вынесен заочно. В результате той катастрофы погибли 298 человек.

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