Террориста Игоря Стрелкова этапировали в колонию для бывших силовиков
- 19.07.2024, 2:12
Об этом сообщила его жена.
Террориста Игоря Стрелкова (Гиркина) этапировали в колонию №5 Кирово-Чепецка, сообщила в четверг, 18 июля, его жена Мирослава Регинская. Других подробностей она не привела.
Как уточняет ТАСС, в этом исправительном учреждении отбывают наказание бывшие сотрудники силовых структур. Там, например, содержались бывший замдиректора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко и экс-полицейский Игорь Ляховец, подбросивший наркотики корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову.
Ранее россиянина приговорили к пожизненному сроку в Нидерландах - в ноябре 2022 года такое решение вынес окружной суд Гааги по делу о крушении «Боинга» авиакомпании Malaysia Airlines, сбитого из российского ЗРК «Бук» в Донецкой области в 2014 году. Приговор Стрелкову был вынесен заочно. В результате той катастрофы погибли 298 человек.