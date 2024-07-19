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Врач рассказал о состоянии Байдена

  • 19.07.2024, 4:42
Врач рассказал о состоянии Байдена
Джо Байден

У президента США был обнаружен коронавирус.

У президента США Джо Байдена наблюдаются слабо выраженные симптомы коронавируса. Он продолжит выполнять свои обязанности главы государства.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на письмо лечащего врача президента США Кевина ОʼКоннора.

По его словам, у Байдена наблюдаются «легкие симптомы» коронавируса. Он продолжает принимать препарат Paxlovid (противовирусное средство).

При этом ОʼКоннор уточнил, что у президента США нет лихорадки, а его жизненные показатели находятся в норме.

«Он продолжит вести дела американского народа», - уточнил врач.

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