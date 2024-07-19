В Минске дерево упало на ехавший автомобиль
- 19.07.2024, 6:00
Фотофакт.
На столичном проспекте Независимости дерево упало на автомобиль, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Происшествие случилось 18 июля около 18.00. Установлено, что 53-летний водитель Lada съезжал с проспекта Независимости на улицу Острошицкую. В какой-то момент на его авто упало дерево.
В результате ДТП никто не пострадал, транспортное средство получило механические повреждения.
Напомним, что в первой половине дня 18 июля на Минск обрушился ливень. Некоторые улицы затопило, на ряде маршрутов остановился общественный транспорт. Видео последствий непогоды появились в соцсетях. На опубликованных роликах — затопленные участки улиц Притыцкого, Грибоедова, море у ТРЦ Palazzo, огромное озеро в районе парка Челюскинцев.
На улице Якуба Коласа люди почти два часа были заблокированы в трамваях, поскольку водители не могли открыть двери, улицу затопило.
Из-за ливня в городе образовались десятибалльные пробки.