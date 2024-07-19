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В Минске дерево упало на ехавший автомобиль

  • 19.07.2024, 6:00
В Минске дерево упало на ехавший автомобиль

Фотофакт.

На столичном проспекте Независимости дерево упало на автомобиль, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Происшествие случилось 18 июля около 18.00. Установлено, что 53-летний водитель Lada съезжал с проспекта Независимости на улицу Острошицкую. В какой-то момент на его авто упало дерево.

В результате ДТП никто не пострадал, транспортное средство получило механические повреждения.

Напомним, что в первой половине дня 18 июля на Минск обрушился ливень. Некоторые улицы затопило, на ряде маршрутов остановился общественный транспорт. Видео последствий непогоды появились в соцсетях. На опубликованных роликах — затопленные участки улиц Притыцкого, Грибоедова, море у ТРЦ Palazzo, огромное озеро в районе парка Челюскинцев.

На улице Якуба Коласа люди почти два часа были заблокированы в трамваях, поскольку водители не могли открыть двери, улицу затопило.

Из-за ливня в городе образовались десятибалльные пробки.

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