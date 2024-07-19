Трамп согласился баллотироваться в президенты США 19.07.2024, 7:31

Он пообещал одержать «невероятную победу».

Дональд Трамп, выступая закрытии съезда Республиканской партии в Милуоки, заявил, что согласен вновь баллотироваться на пост президента США. Его первый срок полномочий длился с января 2017 по январь 2021 год.

«Я баллотируюсь на пост президента всей Америки, а не половины Америки. Поэтому сегодня вечером я с гордостью принимаю вашу номинацию на пост президента Соединенных Штатов», — сказал он (цитата по Bloomberg) и пообещал одержать «невероятную победу». Он заявил о «новой эре безопасности, процветания и свободы для граждан любой расы, религии, цвета кожи и вероисповедания».

Трамп официально стал кандидатом 15 июля, в первый день съезда. Тогда же он объявил, что вице-президентом выбирает 39-летнего сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида (Джей Ди) Вэнса.

Политик выступил с повязкой на правом ухе и заговорил о своем покушении на митинге в Пенсильвании 13 июля. «Меня не должно было быть здесь сегодня вечером», — сказал он, на что толпа прокричала «Должен!» Он вновь поблагодарил сотрудников Секретной службы и пообещал, что «никогда не перестанет бороться за великолепную страну».

Предстоящие выборы Трамп назвал самыми важными в истории страны, и пообещал решить основные проблемы, среди которых назвал высокую инфляцию и нелегальную миграцию. Он упомянул «сумасшедшую Нэнси Пелоси» (демократа и экс-спикера палаты представителей), заявив, что они и другие политики «разрушают нашу страну».

Трамп вновь заявил, что при нем военный конфликт России и Украины не начался бы, и пообещал завершить военные действия. Он раскритиковал политику действующего президента Джо Байдена, который, по его словам, причинил «немыслимый ущерб» США. Это единственный раз, когда Трамп упомянул его имя, отмечает The New York Times.

Это первое большое выступление Трампа после покушения на него на митинге в Пенсильвании 13 июля. Политик рассказывал, что полностью переписал свою речь и вместо критики Байдена намерен «воспользоваться историческим моментом» и сплотить избирателей. Поддержать Трампа пришли члены его семьи — жена Мелания, дочь Иванка, сын Эрик, зять Джаред Кушнер, а также кандидат в вице-президенты Вэнс. На съезде успели выступить журналист Такер Карлсон, назвавший Трампа лидером нации, и бывший профессиональный рестлер и актер Халк Хоган.

В августе в Чикаго пройдет съезд Демократической партии. В преддверии мероприятия призывы к Байдену сняться с выборов усилились, как пишет Reuters, он воспринимает их всерьез. Он попросил провести опрос общественного мнения и узнать, что американцы думают о перспективах вице-президента Камалы Харрис, если та вступит в гонку.

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