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В РФ пропал вертолет с людьми на борту

  • 19.07.2024, 7:35
  • 1,712
В РФ пропал вертолет с людьми на борту
иллюстративное фото

На вертолете сработал аварийный радиомаяк.

В Якутии пропал вертолет Robinson, на его борту находились пилот и три пассажира, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

На вертолете Robinson R44II сработал аварийный радиомаяк около 0:40 19 июля по местному времени (18:40 18 июля по Минску), уточнили в ведомстве. Там добавили, что в поисковой операции задействуют самолеты авиакомпании «Полярные авиалинии».

Следователи завели дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта — ст. 263 Уголовного кодекса.

«РИА Новости» со ссылкой на главк МЧС по республике пишет, что вертолет пропал в 80 км от села Чагда.

В конце июня в Амурской области разбился вертолет Robinson R-66. На его борту находились три пассажира и пилот, они погибли. Вертолет принадлежал частной компании. Он вылетел с площадки лесопромышленного комплекса и исчез с радаров.

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