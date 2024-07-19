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Байден поручил узнать, что американцы думают об участии Харрис в выборах

  • 19.07.2024, 7:43
  • 1,210
Байден поручил узнать, что американцы думают об участии Харрис в выборах

Президент США все более серьезно относится к призывам прекратить борьбу за переизбрание.

Президент США Джо Байден все более серьезно относится к призывам прекратить борьбу за переизбрание, сообщает Reuters со ссылкой на источник. По словам собеседников The New York Times, близких к главе государства, он допускает, что может не победить на выборах в ноябре и, возможно, ему придется выйти из гонки, уступив требованиям обеспокоенных демократов.

Пять источников NBC из окружения Байдена считают, что у него «земля уходит из-под ног». «Мы близки к концу», — сказал один из собеседников. Ранее он сомневался, что Байден решит прекратить борьбу за пост президента.

Один из источников NYT сказал, что «это не будет сюрпризом», если Байден вскоре выступит с заявлением и представит вице-президента Камалу Харрис в качестве своей замены. ABC News со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации сообщает, что глава государства попросил провести опрос общественного мнения и узнать, что американцы думают о перспективах Харрис, если та вступит в гонку.

Newsweek со ссылкой на букмекерские агентства Polymarket и PredictIt передавал, что Харрис считается наиболее вероятным претендентом на смену Байдену. Вероятность ее выдвижения они оценили в 45%, Байдена — 40%. Согласно опросу Economist/YouGov, почти 80% демократов в США одобрили бы участие Харрис в выборах вместо него.

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