Байден поручил узнать, что американцы думают об участии Харрис в выборах 19.07.2024, 7:43

1,210

Президент США все более серьезно относится к призывам прекратить борьбу за переизбрание.

Президент США Джо Байден все более серьезно относится к призывам прекратить борьбу за переизбрание, сообщает Reuters со ссылкой на источник. По словам собеседников The New York Times, близких к главе государства, он допускает, что может не победить на выборах в ноябре и, возможно, ему придется выйти из гонки, уступив требованиям обеспокоенных демократов.

Пять источников NBC из окружения Байдена считают, что у него «земля уходит из-под ног». «Мы близки к концу», — сказал один из собеседников. Ранее он сомневался, что Байден решит прекратить борьбу за пост президента.

Один из источников NYT сказал, что «это не будет сюрпризом», если Байден вскоре выступит с заявлением и представит вице-президента Камалу Харрис в качестве своей замены. ABC News со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации сообщает, что глава государства попросил провести опрос общественного мнения и узнать, что американцы думают о перспективах Харрис, если та вступит в гонку.

Newsweek со ссылкой на букмекерские агентства Polymarket и PredictIt передавал, что Харрис считается наиболее вероятным претендентом на смену Байдену. Вероятность ее выдвижения они оценили в 45%, Байдена — 40%. Согласно опросу Economist/YouGov, почти 80% демократов в США одобрили бы участие Харрис в выборах вместо него.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com