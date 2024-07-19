«Предпринятые Лукашенко жесты доброй воли в отношении Запада могут не понравиться руководству РФ»
- 19.07.2024, 8:00
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Крупное пропагандистское издание РФ уличило диктатора в измене Путину.
Российское пропагандистское издание «Регнум» разместило статью-предупреждение для Алекандра Лукашенко. В ней белорусского диктатора призвали «не играть с огнем».
«Некоторые предпринятые Лукашенко жесты доброй воли в отношении Запада могут не понравиться российскому руководству.
Так, белорусский «безвиз» для граждан недружественных России стран существенно осложнит работу нашим (российским – прим. Charter97.org) спецслужбам, поскольку в условиях фактического отсутствия белорусско-российской границы он облегчит проникновение к нам западных агентов и натовских диверсантов.
Самому Лукашенко эта мера также может выйти боком.
Таким образом, Лукашенко играет с огнем, когда предпринимает обреченные на провал попытки наладить отношения с тем, кто не желает их налаживать», - пишет издание.