Какой будет погода в Беларуси в выходные
- 19.07.2024, 8:06
Без ливней, штормового ветра и до +29°С.
Предстоящие выходные пройдут без погодных аномалий, следует из прогноза.
В субботу будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем местами по Витебской, Минской и Могилевской областям пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный умеренный, при грозах — порывистый. Температура воздуха днем составит от +20°С по северу до +28°С по югу страны.
В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью местами по северу, днем преимущественно по северо-восточной половине республики ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10…+16°С, максимальная днем +22…+29°С.