Какой будет погода в Беларуси в выходные 19.07.2024, 8:06

Без ливней, штормового ветра и до +29°С.

Предстоящие выходные пройдут без погодных аномалий, следует из прогноза.

В субботу будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем местами по Витебской, Минской и Могилевской областям пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный умеренный, при грозах — порывистый. Температура воздуха днем составит от +20°С по северу до +28°С по югу страны.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью местами по северу, днем преимущественно по северо-восточной половине республики ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10…+16°С, максимальная днем +22…+29°С.

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