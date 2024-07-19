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Очередь на белорусско-польской границе вышла на трассу Западного обхода

  • 19.07.2024, 8:16
  • 6,786
Очередь на белорусско-польской границе вышла на трассу Западного обхода

И уже подбирается к Берестейскому мосту.

Очередь для проезда в пункт пропуска «Брест» на белорусско-польской границе из-за ремонтных работ на Крепостном проезде вышла на трассу Западного обхода и подбирается к Берестейскому мосту, пишет местное издание «Виртуальный Брест».

Похоже, что от забора, за которым ранее собиралась очередь в зону ожидания для проезда в пункт пропуска, откажутся. Его заменит высокий бордюр.

«Надеемся, он будет достаточно высоким, чтобы через него нельзя было проехать», — пишет «Виртуальный Брест».

На выезде с перехода строители устанавливают конструкцию, похожую на КПП. Для чего она будет использоваться — пока не известно.

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