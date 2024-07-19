CNN: Трамп и Зеленский проведут телефонный разговор 3 19.07.2024, 8:21

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Этот звонок станет первым разговором между ними с тех пор, как Трамп покинул Белый дом.

В пятницу, 19 июля, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский проведут телефонный разговор. Об этом сообщило агентство CNN со ссылкой на двух неназванных собеседников, ознакомленных с этим вопросом.

В материале говорится, что этот звонок станет первым разговором между ними с тех пор, как Трамп покинул Белый дом. Он состоится на фоне обеспокоенности в Европе относительно того, какой будет его политика по отношению к войне в Украине в случае переизбрания президентом США.

Один из собеседников отметил, что графики часто смещаются. Некоторое время ведутся дискуссии по поводу соответствующего времени для телефонного разговора между кандидатом от республиканцев и президентом Украины, добавил он.

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