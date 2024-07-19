РФ уничтожает Крым 6 19.07.2024, 8:32

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Полуостров на грани необратимой экологической катастрофы.

В Крыму из-за варварского разрушения Каховской ГЭС войсками РФ назревает бесповоротная экологическая катастрофа, которая откинет климатическое состояние полуострова на 100 лет назад, пишет «Диалог».

События последних месяцев окажут катастрофическое влияние на природу и Крымского полуострова. Растительный покров в ранее орошаемых районах южной Херсонской области и Крыма сократился на 85%. Виной тому — разрушение Каховской ГЭС на Днепре, в результате чего был прекращен доступ пресной воды на территории Херсонской области и Крыма.

Помимо гибели сельского хозяйства, регион сталкивается с острым дефицитом питьевой воды. Так, в Крыму выдалась чрезвычайно засушливая зима 2023-24 года: выпало всего 10-50% от нормы осадков. Горные районы получили лишь 17% от обычного количества снега. Реки почти пересохли, а водохранилища опустели, пишет исследователь ChrisO_wiki.

Эксперты бьют тревогу: Крым возвращается к состоянию 100-летней давности. Еще более значительная часть сельхозугодий и населенных пунктов в ближайшее время может оказаться непригодной для жизни. Прогнозируется, что порядка 500 000 человек будут вынуждены покинуть полуостров.

Крым, некогда бывший курортной жемчужиной, катится в иную климатическую реальность. Виной этому является варварское и безрассудное отношение к природным ресурсам так присущее захватническому российскому империализму.

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