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Белоруска Кристина Тимановская получила приглашение на Олимпиаду

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  • 19.07.2024, 8:40
  • 1,640
Белоруска Кристина Тимановская получила приглашение на Олимпиаду

Бегунья будет представлять на Играх в Париже Польшу.

Белорусская бегунья Кристина Тимановская, которая во время Олимпийских играх в Токио в 2021 году отказалась возвращаться в Беларусь и нашла убежище в Польше, на Олимпиаде в Париже будет выступать за эту страну. Полученное приглашение она разместила в инстаграме.

«Jestem Olimpijką», — сообщила спортсменка своим подписчикам, демонстрируя приглашение в олимпийскую сборную Польши.

Тимановская будет представлять Польшу на Олимпийских играх в столице Франции в двух дисциплинах: в беге на 200 метров и эстафете 4 на 100 метров.

Олимпийские игры будут проходить в Париже с 26 июля по 11 августа.

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