Генерал Каволи: Украинцы имеют «замечательную стратегию» ведения войны 3 19.07.2024, 8:39

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Кристофер Каволи

Украинцы сейчас генерируют силу.

Ход войны России против Украины становится все сложнее спрогнозировать, однако украинцы пока имеют «замечательную стратегию» ведения войны.

Как информирует «Голос Америки», об этом заявил главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

«Один из вызовов, который мы видим, и один из самых больших уроков, которые, по моему мнению, мы можем вынести из войны в Украине, заключается в том, что в современных войнах вы либо побеждаете быстро, либо вас ждет долгая работа, полная непредсказуемых поворотов. И это то, где мы находимся сейчас», - сказал генерал.

Он отметил, что ход войны будет зависеть от способности «генерировать силу». В частности от того, какая сторона сможет накапливать «качественную силу быстрее и воспользоваться этим, пока есть окно возможностей».

При этом генерал отметил, что украинцы сейчас генерируют такую силу и умело выстраивают свою стратегию:

«В течение последних нескольких месяцев украинцы были сосредоточены на защите восточных территорий, не позволяя России свободно использовать Крым и юг Украины для нападения, сохраняя свой доступ к Черному морю и генерируя силу. Поэтому, я считаю, что у них замечательная стратегия. Это лишь вопрос продолжения ее выполнения».

Каволи отметил, что ключевая часть «генерации силы» для Украины сейчас зависит от стран ЕС и НАТО:

«Это потребует от нас накопления и производства большего количества техники, чем мы думали, возможно, два года назад».

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