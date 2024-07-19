Потери РФ в войне с Украиной приближаются к 565 тысячам 1 19.07.2024, 8:44

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Новые данные от Генштаба ВСУ.

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 19 июля, составили 980 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 564 620 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 55 артсистем и 42 дрона.

Об этом пишет Charter97.org со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.07.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 564620 (+980) человек ликвидировано;

танков - 8250 (+5) ед.;

боевых бронированных машин - 15902 (+19) ед.;

артиллерийских систем - 15520 (+55) ед;

РСЗО - 1120 ед.;

средства ПВО - 894 (+1) ед.;

самолетов - 361 ед.;

вертолетов - 326 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 12316 (+42) ед.;

крылатые ракеты - 2401 (+3) ед.;

корабли/катера - 28 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 20909 (+76) ед.;

специальная техника - 2593 ед.

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