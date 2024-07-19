Потери РФ в войне с Украиной приближаются к 565 тысячам

Потери РФ в войне с Украиной приближаются к 565 тысячам1
- 19.07.2024, 8:44
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Новые данные от Генштаба ВСУ.
Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 19 июля, составили 980 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 564 620 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 55 артсистем и 42 дрона.
Об этом пишет Charter97.org со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.07.24 ориентировочно составили:
личного состава - около 564620 (+980) человек ликвидировано;
танков - 8250 (+5) ед.;
боевых бронированных машин - 15902 (+19) ед.;
артиллерийских систем - 15520 (+55) ед;
РСЗО - 1120 ед.;
средства ПВО - 894 (+1) ед.;
самолетов - 361 ед.;
вертолетов - 326 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня - 12316 (+42) ед.;
крылатые ракеты - 2401 (+3) ед.;
корабли/катера - 28 ед.;
подводные лодки - 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн - 20909 (+76) ед.;
специальная техника - 2593 ед.