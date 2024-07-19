Можно ли белорусам получить «шенген» до конца сезона? 19.07.2024, 8:52

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Ответили турагенты.

Многие из тех, кто планировал отдых этим летом в европейских странах, начали решать вопрос с получением шенгенской визы еще зимой. А есть ли шанс у туристов, которые пока еще не обзавелись «шенгеном», попасть на курорты Испании или Италии? Во сколько это обойдется и какие варианты оформления виз сейчас доступны для белорусов? Myfin.by узнал у представителей туристических компаний.

Кто выдает «шенген» и сколько это занимает?

Список визовых центров, которые работают в Беларуси, довольной большой. В перечень стран, готовых открыть туристический «шенген», входят Польша, Италия, Греция, Венгрия, Испания, Франция, Германия, Австрия, Швейцария, Словакия, Дания, Люксембург, Хорватия, Болгария, Румыния, Нидерланды, Португалия, Словения. Но туроператоры отмечают, что даже при благоприятном стечении обстоятельств получить визу, скорее всего, удастся не раньше сентября.

— Могут быть исключения, если получится записаться на подачу в польский визовый центр, так как в этом случае документы будут рассматриваться всего две недели. Но, если честно, шансов практически нет, потому что посольство дает очень мало дат записи на туристические визы, — рассказали в одном из туристических агентств.

До трех недель обычно рассматриваются документы на венгерский, греческий и итальянский «шенген». А вот с момента подачи заявления и до получения заветного штампа в паспорте через испанский визовый центр пройдет не менее шести недель.

— Это условие испанской стороны, поэтому при бронировании билетов и отеля эти шесть недель нужно обязательно учитывать. У других стран таких продолжительных сроков рассмотрения документов нет.

К слову, Испания выдает «шенген» белорусам в этом году намного охотнее, а отказ по оформлению виз, по словам туроператоров, минимальный — около 10−15%. И записаться через испанский визовый центр на подачу документов проще, так как свободные даты появляются каждую неделю.

— На Грецию запись идет уже на вторую половину сентября, подача на Венгрию возможна не раньше конца августа — и то если очень повезет. Италия пока под вопросом, в визовом центре действует порядок живой очереди по спискам, но свободных дат на запись пока нет. По другим странам что-то определенное сказать сложно, — комментирует ситуацию представитель одной из туристических компаний.

Самостоятельная подача: можно даже не пытаться?

Несмотря на различные меры противодействия визовых центров, направленные на борьбу с посредниками, самостоятельно записаться на подачу шенгенской визы мало у кого получается. Механизм прост: свободные даты сегодня отслеживаются с помощью специального программного обеспечения, которое используют не только туроператоры, но и частные посредники. Первые действуют легально и заключают с клиентами договор, вторые не предоставляют никаких документов и не дают гарантии, что подача документов в визовый центр вообще состоится.

Принцип действия посредников прост: к моменту появления свободных дат для посещения визовых центров у них на руках уже есть данные клиентов, которые они используют для регистрации на подачу документов. Туроператоры обычно выполняют эту работу сами, а затем сообщают клиентам дату визита в визовый центр. Те, кто работает без заключения договора, нередко действуют по-другому: берут деньги за то, что сообщают клиентам о появлении свободных дат в специализированных закрытых чатах. Регистрироваться на подачу в этом случае те, кто хочет получить визу, должны самостоятельно.

Одна из читательниц Myfin.by, Евгения, без заключения договора заплатила посреднику за помощь в регистрации на подачу греческого «шенгена» 250 рублей.

— В течение двух недель мне несколько раз приходили уведомления, что появились даты на подачу документов. Но, когда я заходила на сайт визового центра по своей учетной записи (это тот еще квест: когда «выбрасывают» свободные даты на запись, сайт просто зависает), мест уже не было. Самостоятельно я зарегистрироваться не смогла, деньги мне никто не вернул.

Девушка добавляет, что с таким же успехом могла вступить в открытые группы, где публикуется информация об имеющихся датах на визовую подачу. Это она в итоге и сделала, но за несколько месяцев зарегистрироваться в визовом центре так и не смогла.

Во сколько обойдется «шенген» этим летом?

Консульский сбор в зависимости от страны, которая выдает визу, составляет от 35 до 80 евро. Услуги визовых центров (они не всегда включают в себя заполнение анкеты) составляют от 11 до 40 евро. Отдельно оплачивается подача в прайм-тайм — время, которое выбирает сам клиент. Стоимость такой услуги может доходить до 100 рублей. Среди дополнительных платных сервисов — премиум-подача документов в специально оборудованном помещении (150−220 рублей), работа с персональным ассистентом (25−60 рублей), изготовление фотографий на визу (15−18 рублей), выдача документов с доставкой курьером (от 25 рублей), смс-оповещения о готовности документов (5−6 рублей), распечатка и ксерокопирование документов (от 1 до 4 рублей за страницу).

Расценки посредников, которые помогают зарегистрироваться на подачу, зависят от объема работы и визового центра, для которого готовятся документы. Так, за помощь в подаче на греческую визу туристические компании просят от 350 до 600 рублей, примерно столько же обойдутся их услуги, если документы готовятся в итальянский и венгерский визовые центры. За помощь при записи на подачу в визовый центр Испании придется заплатить от 550 до 650 рублей. А вот тем, кто хочет получить польский «шенген», предстоит заплатить посредникам от 700 до 1300 рублей.

Дороже всего стоят посреднические услуги при оформлении немецкого и французского «шенгена» — цены в этом случае стартуют от 650 евро.

— С большой долей вероятности это будет мультивиза на 2 года, но подача документов возможна только в декабре-январе, — сообщили в одной из туристических компаний.

Елена в начале июля подавала документы в визовый центр Испании в Минске через посредников, которые за свои услуги взяли 550 рублей.

— В стоимость входила не только запись на подачу, но и помощь с документами. Меня проконсультировали, какие справки надо брать в банке и с места работы, оформили бронь на авиаперелет и отель, заполнили анкету, так что о потраченных деньгах я не жалею.

Девушка говорит, что небольшая накладка вышла с выбором варианта записи на подачу, которая оказалась премиальной и обошлась дополнительно в 212 рублей. Но добавляет, что о такой возможности ее заранее предупредили. В целом, с учетом стоимости самой визы (60 евро), услуг центра, страховки, изготовления фотографий и доставки документов, а также нескольких поездок в Минск из другого города, за всю процедуру она отдала порядка 1300 рублей.

— Это был единственный выход после того, как я больше месяца ловила запись на подачу в различных визовых центрах. После заключения договора через 3 дня я уже сдала паспорт на оформление визы.

Какие еще есть варианты получения «шенгена»?

Наиболее простой способ оформить визу без оплаты услуг посредников — заказать тур с визовой поддержкой. Но нужно учитывать, что в этом случае, скорее всего, будет выдан краткосрочный «шенген» под поездку на 10−14 дней. Стоимость туров с визовой поддержкой стартует от 500 евро, консульский сбор и туристические услуги (в среднем от 200 рублей) оплачиваются отдельно. Но при этом на групповую подачу в визовый центр также существую очереди.

— На поездку в сентябре вы уже не успеваете, да и осталось всего два места — сообщила представитель туристической компании. — Могу предложить похожий тур в Испанию на октябрь или ноябрь.

Оформить «шенген» белорусы также могут в российских визовых центрах через посредников. Представитель одной из московских компаний сообщил, что для подачи документов необходимо приехать в российскую столицу, оформить временную регистрацию (с решением этого вопроса посредник помогает), подготовить на месте необходимый пакет документов. Когда виза будет готова (по срокам — от 3 до 4 недель, в зависимости от страны получения «шенгена»), за ней необходимо приехать самостоятельно.

Стоимость услуг посредника составляет 15 490 российских рублей (примерно 175 долларов) при подготовке документов во французский визовый центр и 18 490 российских рублей (около 210 долларов) в испанский. Помощь со временной регистрацией обойдется от 1000 российских рублей (около 12 долларов), цена на автобусный билет Минск — Москва составляет в среднем 60 белорусских рублей. Плюс придется арендовать жилье, так как процедура подготовки и подачи документов займет не менее 2−3 дней.

Что еще нужно учитывать при оформлении визы?

Следует быть готовым к тому, что даже при наличии визовой истории и соответствующих отметок в паспорте «шенген», скорее всего, будет однократным. Туроператоры отмечают, что Греция выдает туристические визы чаще всего на 1 месяц, Польша — под поездку, но если повезет, то срок может быть увеличен до полугода. Венгерская виза нередко оформляется на 3−6 месяцев, хотя в прошлом году некоторым белорусам посчастливилось открыть «мультишенген» на срок от 1 до 3 лет. Испания выдает визы максимум на 3 месяца, исключения бывают очень редко. Обычно же срок действия испанского «шенгена» составляет 2−3 недели. В итальянском визовом центре есть вероятность получить визу на 6−12 месяцев. При наличии чистого паспорта (без отметок о визах) стоит настраиваться на однократный «шенген» под поездку.

При подготовке документов необходимо учитывать, что у каждой страны — свои требования к белорусским туристам. Например, при оформлении визы в Польшу, Грецию, Испанию, Италию достаточно предоставить информацию о забронированных билетах и отеле, после чего бронь можно отменить. Однако туроператоры предупреждают, что с Венгрией такой номер не пройдет: в этой стране могут проверить, действительно ли турист остановился в том отеле, который указал. Если нет, то виза аннулируется.

Отдельно стоит обратить внимание на финансовое обеспечение поездки, подкрепленное документально (выписка из банка). Например, в этом году минимальная сумма в день для открытия визы в Испанию составляет 113 евро, но туроператоры рекомендуют документально подтверждать не менее 1600−1900 евро на счету (для одного человека), если срок поездки указывается до 10 дней. Для оформления польского «шенгена» при указании срока поездки до двух недель достаточно иметь на счету 300−400 евро, при подаче документов на итальянский «шенген» 280 евро вполне хватит на пятидневную поездку.

Дополнительным преимуществом при оформлении «шенгена» будут документы, подтверждающие право собственности на недвижимость в Беларуси, а также билеты, счета за отели из предыдущих поездок в те страны, куда вы планируете открывать визу.

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