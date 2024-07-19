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Трамп заявил, что может остановить любую войну телефонным звонком

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  • 19.07.2024, 8:57
  • 2,606
Трамп заявил, что может остановить любую войну телефонным звонком

Президент США заявил, что при нем не было никаких войн.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что может остановить любую войну телефонным звонком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Голоса Америки.

Отметим, что в финальной речи на съезде Республиканской партии Трамп затронул вопрос войны в Украине и другие конфликты, которые возникли за последнее время.

По его словам, благодаря победе на выборах в ноябре «годы войны, хаоса и слабости закончатся». Трамп заявил, что при нем не было никаких войн за исключением ИГИЛа, и он остановит все войны телефонным звонком.

«Я остановлю эти войны только телефонным звонком. Я могу остановить любую войну телефонным звонком», - заявил Трамп.

Также в ходе своего выступления он сказал, что при Джордже Буше Россия вторглась в Грузию, при власти Барака Обамы РФ забрала Крым, а при нынешней администрации США Россия хочет забрать всю Украину. Трамп добавил, что когда он был в Белом доме, Россия ничего не забрала. Его боялись как РФ, так и Китай.

«Я закончу каждый международный кризис, который создала нынешняя администрация, включая ужасную войну между Россией и Украиной», - сказал Трамп в ходе своего выступления.

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