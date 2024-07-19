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ВСУ за сутки отбили около 130 атак россиян

  • 19.07.2024, 9:08
ВСУ за сутки отбили около 130 атак россиян

Что происходит на фронте.

На фронте за минувшие сутки произошло 130 боевых столкновений. Самыми активными участками фронта остаются Торецкое и Покровское направления.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 16 ударов по скоплениям военной техники и живой силы противника, поразили два пункта управления, два средства ПВО, четыре радиолокационных станции и станции РЭБ противника.

Ситуация на направлениях

Харьковское направление. Враг продолжал наступательные и штурмовые действия. Здесь произошло 12 боевых столкновений. Все - в районах Глубокого и Волчанска. Оккупанты активно задействовали для ударов бомбардировочную авиацию.

Купянское направление. Количество атак за минувшие сутки составляет 11. Силы обороны отразили все штурмовые действия противника у Синьковки, Стельмаховки и Берестового.

Лиманское направление. ВСУ остановили 14 атак оккупантов недалеко от Макеевки, Невского, Торского и Тернов.

Северское направление. Силы обороны отразили пять штурмовых действий. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Переездного, Спорного и Выемки.

Краматорское направление. Украинские воины остановили шесть попыток противника прорвать оборону. Основные усилия оккупанты при поддержке авиации сосредоточили в районе Часового Яра.

Торецкое направление. Враг 20 раз проводил атаки на позиции защитников в районах Северного, Торецкого и Нью-Йорка. Наносил авиаудары КАБами и неуправляемыми авиационными ракетами.

Покровское направление. Украинские воины отразили 27 штурмов и атак в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Уманское и Яснобродовка, где захватчики при поддержке авиации пытались вытеснить подразделения ВСУ из занимаемых рубежей.

Кураховское направление. Силы обороны остановили вражеские атаки у Красногоровки и Парасковеевки, где враг 15 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

Ореховское направление. Произошло шесть боевых столкновений в районах Малой Токмачки и Новоандреевки, противник успеха не имел.

Приднепровское направление. Враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. Три штурма агрессора отбиты украинскими воинами.

Северная граница. Оккупанты сохраняют военное присутствие, обстреливают населенные пункты Черниговской и Сумской областей с территории РФ, проводят диверсионно-разведывательную деятельность.

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