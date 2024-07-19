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Страховщики не успевают оформлять заявления на компенсацию от пострадавших от урагана жителей Гомельщины

  • 19.07.2024, 9:16
Страховщики не успевают оформлять заявления на компенсацию от пострадавших от урагана жителей Гомельщины

Привезут около 100 страховых агентов из других регионов.

Как сообщает издание Homeldays, за последние трое суток только представители «Белгосстраха» оформили более шести тысяч заявлений на компенсацию. Большая часть из них – от жителей региона, у которых из-за урагана пострадало имущество. Чтобы сократить очереди, в регион приедут еще около 100 страховых агентов из других регионов.

Страховщики продолжают принимать документы и уже занимаются осмотром повреждений.

Напомним, 13–14 июля на Беларусь обрушились разрушительные ураганы. Шестеро человек погибли. Огромное количество населенных пунктов осталось без электричества и водоснабжения. Больше всего пострадала Гомельская область.

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