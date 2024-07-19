Страховщики не успевают оформлять заявления на компенсацию от пострадавших от урагана жителей Гомельщины 19.07.2024, 9:16

Привезут около 100 страховых агентов из других регионов.

Как сообщает издание Homeldays, за последние трое суток только представители «Белгосстраха» оформили более шести тысяч заявлений на компенсацию. Большая часть из них – от жителей региона, у которых из-за урагана пострадало имущество. Чтобы сократить очереди, в регион приедут еще около 100 страховых агентов из других регионов.

Страховщики продолжают принимать документы и уже занимаются осмотром повреждений.

Напомним, 13–14 июля на Беларусь обрушились разрушительные ураганы. Шестеро человек погибли. Огромное количество населенных пунктов осталось без электричества и водоснабжения. Больше всего пострадала Гомельская область.

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